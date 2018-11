Dl Genova, Bucci: nuovo ponte sarà il regalo per il Natale 2019

Genova (askanews) - Il nuovo ponte sarà il regalo per il Natale 2019. Lo ha assicurato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di Ponte Morandi Marco Bucci all'indomani del via libero definitivo al Senato del dl Genova. Le tempistiche restano quelle già comunicate. Ossia dicembre 2019. "Si deve vedere il nuovo ponte. Se non ci camminiamo sopra pazienza ma dobbiamo certamente vederlo. Questo è il regalo di Natale, chiamatemi babbo natale", ha scherzato Bucci.

Oggi era in programma una riunione tra il commissario Bucci ed il suo team. "Vedremo quali saranno i passi da fare -ha spiegato il primo cittadino- porteremo avanti diverse attività in parallelo, dalle procedure per il dissequestro del ponte, a quelle per il finanziamento dei lavori. Dovremo anche contattare le banche e stiamo cominciando a lavorare con il Ministero dell'Interno per organizzare i controlli antimafia", ha concluso Bucci.

Bucci non esclude che aziende straniere possano prendere parte alla ricostruzione e non esclude nemmeno che partcipi Autostrade. "Vedremo certamente sarà coinvolta per pagare. Questo lo confermo".

Il sindaco ha confermato gli indennizzi per proprietari, usufruttuari e affittuari. "La notizia buona -ha sottolineato il primo cittadino- è che i soldi sono previsti per tutti e tre. Specificheremo in che modo tutti hanno diritto ai rimborsi", ha sottolineato Bucci.

Quanto al tanto commentato gesto di esultanza del ministro Toninelli in Senato... "Se è un gesto di vittoria, è giusto perché hanno fatto una gran cosa in Parlamento per Genova. Io condivido il gesto di esultanza, poi non mi dite se è un gesto giusto o no perché io non sono esperto di gesti".