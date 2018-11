Caso Magherini, Ceccardi: bene sia finito calvario carabinieri

Firenze, (askanews) - "Bene che sia finito questo calvario per i carabinieri coinvolti e per l'Arma che, ancora una volta, tiene la testa alta". Susanna Ceccardi, commissario della Lega in Toscana, commenta così la sentenza di assoluzione in Cassazione per i tre carabinieri processati per la morte di Riccardo Magherini.

"Quando le forze dell'ordine, o comunque membri delle istituzioni, vengono assolti, dobbiamo gioire. Tutta la cittadinanza deve gioire. Soprattutto, un corpo così rispettato e amato come quello dell'Arma dei carabinieri tira un sospiro di sollievo", conclude Ceccardi.