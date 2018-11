Biondo: da Amici al nuovo album Ego. "Canto e suono ciò che sono"

Roma, (askanews) - Si intitola "Ego", è il nuovo album di Biondo, un viaggio in dieci tracce nell'Rnb, genere che da oltre un anno dilaga in America ma che in Italia è arrivato da poco. L'artista, Simone Baldasseroni in arte Biondo, esce con un progetto discografico (Sony Music) dopo la sua partecipazione ad "Amici 17". "Ego rappresenta il mio primo album, questo ha un concept dall'inizio alla fine, per mettere in evidenza quello che è l'ego. E' un album molto particolare perché rappresenta una crescita dal punto di vista della scrittura e del sound: questo è veramente il disco RnB che volevo fare".

""Penso che l'RnB deve esistere nel momento in cui c'è la trap. È all'avanguardia per l'Italia, in cui è una novità, ma in realtà è uno stile che va molto in radio. Canto e suono quello che sono e viene fuori l'R&b".

Dopo l'uscita dell'album ora nel futuro di Biondo c'è un tour. "Ho bisogno di incontrare la gente, poi live tour".