Pacifico torna live ed esce con "ElectroPO" a tiratura limitata

Milano (askanews) - Cantautore raffinato e autore di brani che hanno emozionato il pubblico, Pacifico torna live con 4 esclusivi concerti per presentare in anteprima alcuni brani contenuti nel suo prossimo disco d'inediti, oltre ad altri successi del suo repertorio. Le canzoni presentate in anteprima saranno raccolte in "ElectroPO", un EP a tiratura limitata che sarà acquistabile solo nei luoghi dei concerti e che permetterà al pubblico presente di conservare un "assaggio" del nuovo album.

"Sto facendo un disco che ha un percorso un po' particolare, perchè è fatto di tante collaborazioni, ho fatto la mia parte e poi ho mandato i brani in giro per il mondo, alcuni artisti hanno aderito immediatamente mentre altri sono venuti col tempo, allora abbiamo deciso, per non stare fermi due anni, di allungare il percorso di scrittura ma anche di esibizione e quindi abbiamo detto: usciamo e portiamoci un Ep di anticipazione con 4 brani che sono completi che uscirà nei primi mesi del 2019 e faremo una tournè per tutta l'Italia dove si riuscirà a suonare".

Pacifico ha partecipato al 68esimo Festival di Sanremo in duetto con Ornella Vanoni e Tony Bungaro con il brano "Imparare ad amarsi", di cui è anche autore del testo. E del festival dice così.

"Dici sempre no poi quando hai un disco cerchi sempre di capire se c'è modo di andare, ma è molto complicato arrivarci, devo essere un po' certo del brano. Andarci da solo è una cosa che uno desidera sempre, ma devi essere sicuro della canzone. Sicuramente non ha più l'effetto che aveva una volta, ma comunque da