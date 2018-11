Gazebo fa rivivere gli anni '80 con Masterpiece Remix

Milano (askanews) - Negli anni ottanta è stato uno dei pionieri della italo disco, un genere musicale che ha fatto ballare i giovani di tutto il mondo e ora Gazebo, nonostante i capelli grigi, cerca di far ballare ancora gli ex teenager e i millennials con l'album "Italo By Numbers" che contiene anche "Masterpiece", versione remix della sua hit più celebre, realizzata dal dj Mario Fargetta.

"Masterpiece è stato un classico degli anni '80, ma è stato anche il mio primo brano con cui mi sono affacciato a questo mestiere ed ha sempre avuto uno spazio molto particolare nei miei affetti. Quindi quando ho pensato di fare il disco Italo By Numbers che prende tutti i brani degli anni '80 della Italo Disco che con Raf, Spagna ecc hanno fatto il giro del mondo e ho voluto riprenderli e rifarli usando gli stessi strumenti analogici di allora e in mezzo a questi mi sono permesso di mettere un paio di brani miei".

L'album contiene anche "La Divina", brano inedito con cui per la prima volta Gazebo si è cimentato con l'italiano, si tratta di un omaggio al suo maestro di canto e a Maria Callas, anche se inizialmente la musica della canzone era stata pensata come uno scherzo.

"Su questi ricordi un po' dolci e amari che ti rimangono dentro, con i punti interrogativi sulla vite delle persone che hai conosciuto. Dopo aver visto un documentario sulla Callas scrissi di getto questo testo in italiano, sulla melodia di Untouchable, questo brano che avevo deciso di inserire come fake anni 80 e calzava perfettamente".

La musica dance made in Italy sta dunque tornando in voga. "C'è già un folto gruppo di produttori e artisti, che si chiama New Italo Disco ispirata a quella tradizionale ma usa chiaramente gli strumenti di oggi".

Gazebo fa rivivere lo spirito eighties e allo stesso strizza l'occhio ai millennials desiderosi di scoprire melodie più orecchiabili e cantabili.