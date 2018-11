San Pietroburgo, all'Ermitage l'arte italiana in primo piano

San Pietroburgo, 15 nov. (askanews) - Italia in prima fila all Ermitage di San Pietroburgo con una mostra su Tintoretto, un concerto dedicato a Cimarosa e Paisiello e molto altro, ospite d onore al Forum culturale nella Capitale degli zar. A parlarci dei molti appuntamenti è Paola Cioni, direttore dell'Istituto Italiano di cultura di San Pietroburgo: "L Italia è in pole position all'Ermitage con una serie di importantissimi eventi. Abbiamo prodotto una brochure, "L'Italia e l'Ermitage", che viene distribuita a tutti i visitatori del Forum e in cui raccontiamo la provenienza di tutte le collezioni italiane all'Ermitage. Poi ci sarà una preview della mostra "Pompei", che si aprirà all'Ermitage il marzo prossimo, e stasera inaugureremo un'altra mostra sui rapporti fra il Regno di Napoli e lo Stato Russo al tempo di Caterina II, che sarà seguita da un concerto di musiche di Cimarosa e Paisiello, eseguite con un pianoforte regalato da Caterina II ai due compositori."