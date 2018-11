Carrozza: "Le battaglie del futuro si combatteranno sui dati"

Roma, (askanews) - Il patrimonio dei dati e il cyberspace sono i campi delle battaglie del futuro, dove i paesi combatteranno per difendere la loro sicurezza come sistemi e quella delle loro imprese: a dirlo, a margine del convegno "Geopolitica del Digitale" organizzato a Roma da Elettronica Group, è Maria Chiara Carrozza, professoressa di bioingegneria industriale, ex rettore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed ex ministro dell'Istruzione: "Il 'cyberspace' fu definito come uno degli spazi oltre al mare al terreno e all'aria in cui si combatteranno le battaglie, quelle fra gli Stati, il terrorismo, il cyberterrorismo, è lì che entreremo in un mondo in cui dovremo soprattutto difendere i nostri cittadini, e quindi dobbiamo prepararci: quindi non soltanto gli eserciti e la Difesa si dovranno preparare, ma anche le nazioni perché è un punto importante. Per sviluppare le competenze e dotarsi degli elementi di difesa per esempio le piccole e medie imprese rispetto allo spionaggio industriale e quella che è la protezione del nostro lavoro e del nostro know-how".