Benigni (Elettronica Group): Italia punti su aerospazio e difesa

Roma, (askanews) - "Da sempre le industrie di aerospazio e difesa sono le principali innovatrici perché investono moltissimo nei trend futuri. L'utilizzo di queste tecnologie che possono nascere nell'ambito dell'aerospazio e difesa ma poi possono essere mutuate in un'ottica di dual use anche nel mondo civile è sicuramente una delle chiavi di cui un Paese come l'Italia dovrebbe usufruire: aiutare le industrie di aerospazio e difesa, essere il traino per questa nuova innovazione digitale". Lo ha spiegato il direttore generale di Elettronica Group, Domitilla Benigni, a margine del convegno tenutosi a Roma "Geopolitica del digitale".

"Sicuramente - ha aggiunto Benigni - la velocità è uno dei temi che in questa rivoluzione è totalmente differente dalle altre. La velocità si è moltiplicata, dobbiamo far presto e utilizzare al meglio le risorse disponibili".