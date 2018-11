Tesla presenta Model 3 in anteprima italiana a Milano

Milano, (askanews) - Anteprima italiana a Milano per la Model 3 di Tesla nello store del marchio in Piazza Gae Aulenti. Dopo il debutto europeo al Salone dell'Auto di Parigi, sarà possibile salire a bordo e farsi raccontare tutti i dettagli tecnologici della più piccola e accessibile fra le vettura 100% elettriche della casa automobilistica fondata da Elon Musk che ha suscitato molto interesse, nonostante i ritardi accumulati nella fase di produzione.

La Model 3, infatti, è stata presentata a marzo 2016 ed è stata accolta da un record di prenotazioni online, 325mila solo nella prima settimana, a fronte di un acconto di 1000 dollari. Il lancio della vettura è avvenuto a fine luglio 2017, ma le prime consegne in Europa inizieranno solo a inizio 2019. Entro fine anno, per chi ha già effettuato la prenotazione, sarà possibile completare la configurazione della vettura online. Chi invece dovesse prenotarla oggi dovrà attendere 12-18 mesi per la consegna. La Model 3, già in vendita negli Stati Uniti con 56mila consegne solo nel terzo trimestre, viene proposta in diverse versioni: si parte dai top di gamma Performance con trazione integrale e autonomia di 500 Km al prezzo di 64mila dollari, fino al modello base con trazione posteriore e 350 Km di autonomia al prezzo di 35mila dollari, tasse escluse. A breve saranno comunicati anche i prezzi per il mercato europeo che non dovrebbero discostarsi molto da quelli del mercato americano.