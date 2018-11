Raggi posta video dei lavori a Roma. "Presto strade senza buche"

Roma, (askanews) - "Abbiamo programmato oltre novanta lavori in tutta la città dei quali oltre quaranta sono già conclusi e alcuni, molti, sono in corso. Se vedete tanti cantieri a Roma è un bene, perché a fronte dei piccoli disagi causati dal traffico, avrete presto strade nuove, sicure e decorose. Senza buche quindi".

È con un video sul suo profilo Facebook che la sindaca Virginia Raggi mostra alcuni cantieri aperti a Roma e operai intenti a riasfaltare marciapiedi.

"Stiamo intervenendo in modo strutturale su alcune vie rimaste in abbandono per troppo tempo. Ad esempio, su via Nomentana, nella zona Nord" spiega Raggi, avremo una strada fatta bene, più sicura e decorosa per tutte quelle migliaia di persone che vi passano ogni giorno".

Pioggia di commenti sotto il video, tra chi ha ringraziato per i lavori e incoraggiato Raggi ad andare avanti ignorando le critiche perché non si può pretendere che abbia la bacchetta magica e le strade così sono state ereditate dalle amministrazioni precedenti, e chi invece si chiede come mai dopo giorni dalla forte ondata di maltempo, con scuole chiuse, ci siano ancora alberi e ammassi di foglie per strada o chi si domanda perché si vedono tante aree transennate e recinti arancioni senza nessuno dentro a lavorare da mesi. Infine, qualche romano esasperato da traffico e degrado della città, ironizza: "Inizio lavori programmato ma la parola finito quando la utilizzate?".