Pernigotti,Di Maio: entro anno legge che lega marchi a territorio

Roma, (askanews) - "Entro la fine dell'anno faremo una norma che lega per sempre i marchi al loro territorio". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio a Roma a margine del tavolo su Pernigotti.

"Non è accettabile - ha aggiunto - che si venga in Italia, si prenda un'azienda come la Pernigotti, si acquisisca il marchio poi si cambiano 5 manager in 5 anni e poi si dica scusate le cose non vanno bene ci teniamo il marchio e molliamo la gente. Questa non è la nostra idea di Paese".