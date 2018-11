L'irriverente video di Sodastream contro la plastica usa e getta

Roma, (askanews) - SodaStream International ha svelato la sua nuova campagna video, incentrata sul danno globale causato dalle bottiglie di plastica monouso. Nelle immagini una tartaruga marina doppiata da Rod Stewart invita il pubblico ad assumersi le proprie responsabilità e mettere in atto un cambiamento di vita semplice e significativo: scegliere il riuso. Il tutto mentre le verdi colline e gli oceani blu nel corso degli anni sono stati sommersi da rifiuti in plastica.

Guidati da Rod Stewart-la tartaruga marina, dalla ricorrente guest star Thor "The Mountain" Bjornsson, e dal talento emergente Sarah Catherine Hook, un coro di persone e animali marini feriti da pezzi di plastica cantano un estratto di "Ocean of Change", canzone scritta per SodaStream in occasione di questa campagna.

"La plastica è diventata una minaccia pandemica con il suo impatto sulla salute umana, ancora sconosciuto, e con devastanti conseguenze ambientali sugli oceani e la vita marina", ha dichiarato il ceo di Sodastrem Daniel Birnbaum. "In questa campagna abbiamo voluto dare voce agli animali marini e, insieme a loro, incoraggiare pubblico e aziende a svoltare dalla plastica usa e getta ai packaging riutilizzabili", ha sottolineato.