Sui muri di Milano spunta un nuovo graffito Salvini-Di Maio

Milano (askanews) - I due vicepremier si danno le spalle, smartphone in mano, sono tutti e due concentrati sui social network. Alle loro spalle un cuore spezzato. È il nuovo graffito, spuntato in corso di Porta Ticinese a Milano, che ha per protagonisti Salvini e Di Maio firmato da TvBoy, lo street artist italiano autore del bacio fra i due politici comparso sui muri di Roma mesi fa e poi subito rimosso. La nuova opera chiamata "La guerra dei social" vuole essere proprio una sorta di continuazione ideale del primo disegno romano, battezzato "Amor Populi". Un amore non a lieto fine che è finito appunto in guerra "a suon di like e dirette Facebook" commenta su Instagram l'artista.

Il graffito fa parte di una serie di lavori di Tvboy spuntati nella notte sui muri di Milano: ci sono Rino Gattuso e Luciano Spalletti, rispettivamente nelle vesti di un americano e di un cinese; c'è Cristiano Ronaldo in costume arcobaleno e Chiara Ferragni con l'aureola in versione madonna laica, con figlio in braccio e bottiglietta d'acqua in mano.