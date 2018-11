Conte: conferenza Libia un successo? "Non abbiamo risolto tutto

Roma, (askanews) - Fiducia per una prospettiva di stabilizzazione in Libia. È la sintesi espressa dal presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, al termine della Conferenza di Palermo sulla Libia.

"Non vogliamo illuderci ma riteniamo che siano state poste premesse importanti per proseguire questo cammino. Non ho pensato a una vetrina internazionale, non siamo qui per fare una photo-opportunity ma perché avvertiamo il desiderio di offrire un contributo come Paese all'iniziativa delle Nazioni Unite per una prospettiva di assicurare ai libici di votare e decidere il loro destino e una Libia unita".

La nutrita e qualificata presenza libica rappresenta un segnale incoraggiante, per Conte. E alla domanda se il summit sia da ritenersi un successo, il premier risponde così:

"Successo? Se il mezzo del successo è di dire oggi a Palermo abbiamo trovato la soluzione a tutti i problemi della Libia è un insuccesso". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della conferenza sulla Libia.

"A me spetta fare il primo ministro - ha proseguito - non il notista politico: lascio a voi valutare liberamente se la conferenza è stato un successo o meno. È un incontro che ha fatto emergere un'analisi largamente condivisa da parte dei libici delle sfide da affrontare, le abbiamo messe a fuoco insieme, ne è nata un'analisi condivisa sui problemi e un'ampia condivisione da parte della comunità internazionale".