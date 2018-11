Il prof consulente M5s, De Masi: reddito cittadinanza c'è ovunque

Roma, (askanews) - Al Teatro Eliseo a Roma il sociologo del lavoro Domenico De Masi ha impersonificato Karl Marx, nel format "Processo alla storia", ideato da Elisa Greco. De Masi, 70 anni, è consulente del Movimento 5 Stelle e strenuo difensore del reddito di cittadinanza.

"Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, si tratta di un'idea che riguarda la povertà, risolvere un problema di 6 milioni di poveri ed è difficile che passi, perché i ricchi non hanno mai pensato ai poveri, i poveri sono incapacitati a risolvere i loro problemi, a meno che non facciano la rivoluzione. È una misura a cui bisogna arrivare, c'è in tutti i paesi tranne che in Italia".

De Masi, autore di "Lavorare gratis, lavorare tutti. Il futuro è dei disoccupati" (2017), per una piena occupazione suggerisce:

"Io proponevo ai disoccupati di fare l'opposto di quello che fanno i lavoratori, quando i lavoratori devono protestare, smettono di lavorare, scioperano, quando i disoccupati, che non lavorano, vogliono protestare, possono fare una giornata o due di lavoro gratuito per mettere in difficoltà il mercato e quindi costringere i lavoratori a ridurre l'orario di lavoro, perché non avremo piena occupazione finché non si riduce l'orario di lavoro come in Germania".