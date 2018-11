Cammini, rotte e cicloescursioni: Roma capitale del turismo lento

Torino Film Festival, da Reitman a Moretti e Mastandrea regista

Roma, (askanews) - Sarà il film di Jason Reitman "The front runner", con Hugh Jackman nel ruolo del senatore democratico Gary Hart, ad aprire la 36esima edizione del Torino Film Festival (Tff, in programma dal 23 novembre al primo dicembre). Il film di chiusura sarà invece "Santiago, Italia" di Nanni Moretti, documentario in prima mondiale sui mesi successivi al colpo di stato del 1973 in Cile e ...