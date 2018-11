Roma, flashmob dei giornalisti: attaccano ruolo dell'informazione

Roma, (askanews) - Basta attacchi, #giulemanidallinformazione. In piazza Santi Apostoli, a Roma, il flash mob organizzato da Fnsi e Ordine dei giornalisti a sostegno della libertà di stampa dopo gli attacchi del vicepremier Luigi Di Maio e di Alessandro Di Battista. Circa 200 persone hanno manifestato nella Capitale, in contemporanea con altre venti piazze d'Italia.

"La cosa peggiore che potremmo fare - ha detto il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti - è lo scontro tra caste, tra corporazioni. L'idea che manifestano i giornalisti contro un altro potere. No, qui è in discussione l'articolo 21 della Costituzione che è libertà di informazione ma anche libertà di essere informati, è qualcosa di molto più serio. Ma se il presidente della Repubblica per la quinta volta in un mese deve dirci che la libertà dell'informazione è presidio della democrazia, potete immaginare se non dobbiamo essere preoccupati".

"Questa roba nasce negli Stati Uniti - ha aggiunto Giulietti - dove non a caso 320 testate hanno scritto uno stesso editoriale a difesa della libertà di informazione contro un linguaggio volgare, aggressivo. Le stesse parole sessiste contro alcune colleghe sono state utilizzate da Trump, abbiamo degli imitatori di paese di questo modo di raccontarsi".

"Forse occorrerà una grande manifestazionale nazionale, non dei giornalisti contro la politica, ma dei cronisti con le associazioni e quella parte della politica che vogliono difendere il pensiero critico".

E il segretario della Fnsi, Raffaele Lorusso ha aggiunto: "Siamo tutti qui per testimoniare l'impegno di una categoria professionale che è ingiustamente sotto attacco. L'attacco ai giornalisti non è soltanto l'attacco a una categoria professionale, è l'attacco al ruolo dell'informazione, alla funzione che svolge in democrazia".