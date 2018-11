Pirelli HangarBicocca, uno spettacolo per ricordare Franca Helg

Milano (askanews) - Uno spettacolo teatrale per raccontare la figura di Franca Helg, grande architetto e donna simbolo di emancipazione. In Pirelli HangarBicocca a Milano, nell'ambito del public program della mostra di Leonor Antunes, è andato in scena "I colori della ragione".

Autrice e regista dello spettacolo, Paola Albini. "Quello che mi ha affascinato di questa figura è stato che è stata una donna che ha rotto tutti gli schemi dell'epoca. Era una donna che non solo si è laureata al Politecnico in tempi in cui le studentesse si contavana sulle dita di una mano; ma è stata anche fra le pochissime che ha portato avanti sia la professione di architetto che la professione didattica di insegnamento".

Il messaggio che resta alla fine dello spettacolo è che ognuno, indipendentemente dalle condizioni e dal genere, può e deve provare a lasciare un segno personale nel mondo.