"Detective Pikachu", arriva il primo live-action sui Pokémon

Roma, 13 nov. (askanews) - Il mondo dei Pokémon prende vita. A maggio 2019 arriva il primo film live-action sulle piccole creature gialle, "Pokémon Detective Pikachu" in cui il protagonista, un Pokémon come nessun altro, nelle versione originale avrà la voce di Ryan Reynolds.

Il film mostrerà anche una vasta gamma di personaggi Pokémon amati dai fan, ognuno con le sue abilità e personalità singolari.

La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un esilarante e saggio super-investigatore che soprende tutti, persino se stesso. Uniranno le loro forze per svelare l intricato mistero, inseguendo indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action.

I Pokémon sono diventati famosi in tutto il mondo alla fine degli anni '90. Il marchio comprende giochi, videogiochi, una serie tv, film d'animazione, libri e fumetti e varie gadget, per non parlare dell'app, "Pokémon GO" che ha spopolato nel 2016, un gioco scaricato milioni di volte e che ha generato scene di follia collettiva, facendo impazzire gente di ogni età intenta a catturare Pokémon in giro per strada, mescolando reale e virtuale.