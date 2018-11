Arriva la Milano Music Week: "Sarà il racconto della musica"

Milano (askanews) - "La Milano Music Week è alla sua seconda edizione: tra il 19 e il 25 novembre in 70 luoghi di Milano più di 200 artisti saliranno sui palchi, racconteranno la musica e spiegheranno cosa c'è dietro il mondo della musica, come si scrivono le canzoni, come si produce un disco, come si lavora in sala di registrazione, come si diffonde la musica". Luca De Gennaro, curatore della settimana milanese della musica, ha presentato così ad askanews il festival che si va a inaugurare, e che vede tra gli ospiti Elisa, Eros Ramazzotti, i Mudhoney, Jean Michel Jarre, VH1 Storytellers e molti altri artisti.

"Milano Music Week quest'anno più che in passato - ha aggiunto De Gennaro a margine della presentazione ufficiale del programma sulla Terrazza Martini - sarà il racconto della musica, ci saranno anche tanti concerti, dj-set, feste, per cui ci sarà cultura e intrattenimento per una settimana a Milano".