Severino: il digitale è opportunità per la lotta alla corruzione

Roma, (askanews) - "La corruzione è un fenomeno internazionale, riguarda i rapporti tra paesi, il flusso di denaro ner attraversa i confini e occasioni così servono anche per scambiarsi idee sulle nuove modalità con cui la corruzione si presenta. Il digitale per esempio è una grande opportunità per combatterla ma può anche essere un'opportunità per la criminalità per essere usato come mezzo di corruzione".

Lo ha dichiarato Paola Severino, rappresentante speciale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) per il contrasto alla corruzione e vicepresidente Luiss, a margine della conferenza "Strategia per prevenire ed eliminare la corruzione nell era digitale", organizzata dall Istituto affari internazionali all'università Luiss di Roma.

"Ospitare questo convegno a Roma, in Italia, con il ministro della Giustizia - ha aggiunto - mi è sembrato un segnale importante della volontà del Paese di combattere i fenomeni criminosi più importanti e spero che la lotta alla corruzione, così come quella alla mafia, dia risultati estremamente positivi".