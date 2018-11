Anticorruzione, Severino: grandi passi avanti, siamo un esempio

Roma, (askanews) - "Da anni il nostro Paese lavora sul tema dell'anticorruzione, siamo partiti da classifiche che ci penalizzavano, indicandoci come un Paese in cui la corruzione aveva un livello di percezione molto alto, non solo siamo migliorati nella percezione internazionale, ma oggi ci sono paesi che si ispirano alle nostre riforme e ci chiedono consiglio e aiuto".

Lo ha dichiarato Paola Severino, rappresentante speciale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) per il contrasto alla corruzione e vicepresidente Luiss, a margine della conferenza "Strategia per prevenire ed eliminare la corruzione nell era digitale", organizzata dall Istituto affari internazionali all'università Luiss di Roma.

"Abbiamo una straordinaria possibilità: avere una classe di magistrati estremamente apprezzati nella lotta alla corruzione, e più giro per i paesi dell'Osce più mi rendo conto di quanto questo sia importante. Per sconfiggere la corruzione non basta creare buone leggi ma bisogna applicarle, con una magistratura indipendente, che sappia come applicarle, e da questo punto di vista siamo considerati esemplari. Bisogna continuare a lavorare e non abbassare l'attenzione sul tema, ma credo che abbiamo fatto degli importantissimi passi avanti".