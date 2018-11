"Cosa fai a Capodanno?", Argentero nel "cinepanettone avvelenato"

Roma, (askanews) - Il titolo può essere fuorviante: "Cosa fai a Capodanno?", opera prima di Filippo Bologna, non è la classica commedia di Natale, ma una black comedy con un po' di thriller e di noir. In uno chalet di montagna si ritrovano per il veglione delle coppie di scambisti, differenti per personalità, ambiente sociale, intenti. Ma più che il sesso protagonista della loro serata sarà una resa dei conti a tinte cupe.

Bologna, che è uno dei cosceneggiatori di "Perfetti sconosciuti", definisce così il film, che sarà nei cinema il 25 novembre: "E' un cinepanettone avvelenato, è l'ultimo atto del cinepanettone, mi sembrava di dargli degna sepoltura. Bisogna cercare di osare e di allontanarci da moduli di un cinema che ormai è estinto, mi interessava la contaminazione, mi interessava di recepire anche delle sollecitazioni che arrivano dalle serie, da un certo cinema che si nutre di cinema senza essere un citazionista a oltranza".

Luca Argentero è uno dei protagonisti del film, insieme a Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Riccardo Scamarcio. Del suo personaggio dice: "E' una merdaccia, come dice Haber. Rimane coerente a se stesso, sbaglia, continuerà a sbagliare, rimarrà meschino. E questa è la cosa che non mi succede tanto spesso, perché spesso il personaggio inizia come uno debole umanamente ma poi ha occasione di riscatto, in questo caso non ce l'ha".

A proposito del Capodanno Argentero dice: "Non è una cosa che aspetto con i brividi lungo la schiena, come dice Filippo hai un po' sempre la sensazione che da un'altra parte ci sia una festa più divertente di dove sei tu".