In Cambogia la barca a forma di drago più lunga del mondo

Roma, (askanews) - Ben 87,3 metri di lunghezza, può ospitare 179 rematori. La Cambogia è entrata nel Guinness dei primati per la più lunga imbarcazione in legno a forma di drago, messa in acqua a Prey Veng, nel sud-est del Paese, lungo la riva orientale del Mekong.

A costruirla in oltre sei mesi è stata l'Unione della Federazione dei Giovani della Cambogia (UYFC), è costata circa 60.000 dollari. "L'abbiamo realizzata - hanno spiegato - per ricordare la lunga storia della produzione e dell'uso delle barche a forma di drago da parte del popolo Khmer nell'antichità quando erano uno dei pochissimi mezzi di trasporto e servivano per difendere il territorio".

Il record precedente apparteneva alla Cina ed era stato conquistato nel 2016. L'imbarcazione cinese era lunga 77,8 metri.