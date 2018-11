Cure nel cuore dei conflitti, al via la campagna di Msf

Milano (askanews) - Yemen, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan e Libano. Sono alcuni dei Paesi del mondo alle prese con conflitti aperti o con le conseguenze dirette di un conflitto, come il Libano che ospita migliaia di profughi siriani. E sono anche 4 dei posti in cui Medici senza frontiere opera ha aperto quattro ospedali che affrontano emergenze quotidiane e che hanno bisogno di supporto. "Cure nel cuore dei conflitti" è la campagna di raccolta fondi lanciata da Msf per sostenere il lavoro dei suoi operatori in quelle terre di conflitto, come Gennaro Giudetti che racconta la sua esperienza nella Repubblica Centrafricana.

"Msf è presente nella Repubblica Centrafricana da 21 anni e abbiamo 12 progeti aperti in varie zone; portare cure mediche qui non è facile perché alcune zone sono molto difficili da raggiungere anche a causa della sicurezza, però oggi anche grazie a un tuo aiuto mandando un sms al 45598 puoi aiutarci a portare cure medice qui e in altre zone dove ci sono i conflitti".