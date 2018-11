Mozambico, il ponte gigante finanziato dalla Cina

Giappone, amore 2.0: uomo sposa la popstar virtuale Hatsune Miku

Roma, (askanews) - Una cerimonia per una quarantina di persone in una saletta di Tokyo, in abito bianco. Così il 35enne giapponese Akihiko Kondo ha coronato il suo sogno d'amore: ha sposato Hatsune Miku, un ologramma, una cantante virtuale dai capelli azzurri che spopola in Giappone, portando all'altare un pupazzo di peluche con le sue sembianze. Miku è una stella nipponica, ha una voce sintetica ...