Centinaia in piazza con la pioggia anche a Milano per No Pillon

Milano, 10 nov. (askanews) - Il tempo decisamente novembrino e la pioggia non hanno scoraggiato i manifestanti che sono scesi in piazza a Milano per dire il proprio "no" al Ddl Pillon e alle sue norme in termini di famiglia. In piazza della Scala, tra Palazzo Marino, le Gallerie d'Italia e il teatro lirico più famoso al mondo, centinaia di manifestanti si sono trovati pacificamente e sotto molte bandiere per difendere i diritti civili e le libertà acquisite negli anni. In piazza esponenti di tutti i partiti della sinistra e dei gruppi libertari, dell'amministrazione comunale e di molte associazioni per i diritti delle minoranze e i diritti civili.