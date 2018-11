A Torino l'onda Sì Tav porta 30mila persone in piazza

Torino, 10 nov. (askanews) - L'Onda Si Tav invade piazza Castello a Torino. La manifestazione a favore della Torino-Lione raduna oltre 30mila persone. A promuoverla un gruppo di 7 donne professioniste che hanno lanciato su Facebook il gruppo "Si, Torino va avanti". Una protesta contro la giunta Appendino dopo che il Comune ha espresso ufficialmente la propria opposizione alla Tav.

"Si Tav, sì lavoro": i cartelli in piazza e le uniche bandiere sono quelle del tricolore , dell'Europa e dei cinque cerchi dell'Olimpiade, davanti ad un enorme palco montato su un tir.

"Siamo sette donne non manovrate da nessuno. Siamo noi con la nostra testa. Qualcuno in Comune ha detto che Torino e una citta No Tav, noi come le migliaia di persone in piazza oggi vogliamo dire si", ha detto dal palco Patrizia Ghiazza, una delle sette manager che ha organizzato la mobilitazione. "Non può esserci scambio tra metropolitana e Tav, noi vogliamo tutto! Vogliamo che le nostre aziende continuino a crescere in questa citta", ha aggiunto Ghiazza, presentando i punti di un manifesto.

"Da oggi cambia il vento e il vento e a favore delle infrastrutture", ha detto Mino Giachino, che ha lanciato una petizione su Change.org a favore della Torino-Lione che ha superato le 60 mila adesioni e che ha aperto il presidio.