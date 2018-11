A lezione con i videogiochi per imparare a programmare da bambini

Milano (askanews) - Tutti sono in grado di giocare a un videogioco, più o meno abilmente, ma quanti sono in grado crearlo da zero? La domanda se l'è fatta Ubisoft che insieme a IED Milano e Coderdojo ha deciso di darsi una risposta organizzando laboratori per insegnare ai più piccoli come si programma un gioco toys-to-life, cioè con oggetti del mondo reale che interagiscono col mondo virtuale del gioco.

I bambini potranno partecipare nei laboratori dell'istituto europeo di design ad una speciale lezione, il 10 novembre (https://coderdojomilano.it/event_planned/2018/11/10/coderdojo-il-10-novembre-in-ied/) affiancati dai volontari del movimento internazionale impegnato nell'insegnamento della programmazione e dagli studenti del corso di Media Design IED Milano.

Impareranno ad usare scratch, linguaggio di programmazione open source per creare le proprie storie interattive, giochi e animazioni e ad ideare un vero e proprio videogioco ispirato all'ultima opera creata dagli studi di sviluppo di Ubisoft Toronto, "Starlink: Battle for Atlas."