Roma, Lungotevere bloccato per taglio alberi: traffico impazzito

Roma, (askanews) - Parzialmente bloccata da giovedì sera la circolazione nel centro di Roma sul Lungotevere Tor di Nona, aperto solo a senso unico alternato all'altezza di via Zanardelli in direzione ponte Cavour. Il Servizio Giardini è intervenuto per la rimozione di alcuni rami e per tagliare un albero ritenuto pericoloso; molti altri dei grandi platani del Lungotevere sarebbero pericolanti secondo la Forestale.