Veltroni: elettori di sinistra con i 5 stelle non vanno insultati

Roma, 9 nov. (askanews) - "La sinistra ha perso sei milioni di voti, sono tanti, la metà del suo elettorato. Una sconfitta elettorale che non ha precedenti purtroppo, che si verifica in un quadro generale di difficoltà della sinistra che fatica a leggere i mutamenti di una società che ha cambiato tutti i paradigmi sui quali la sinistra era fondata. Una parte di questi voti sono andati all'astensione, un'altra parte sono andati ai 5 stelle: lo ha affermato l'ex leader del Pd, Walter Veltroni, ospite di Piazzapulita.

"Credo che una parte degli elettori di sinistra che ha votato 5 stelle meritino di non essere disprezzati, meritino di non essere trattati alla stregua di chi non ha capito la lezione. Io non ho mai creduto alla parafrasi di Nanni Moretti, secondo la quale 'con questi elettori non vinceremo mai'. Gli elettori sono questi e con loro bisogna fare i conti. Se una parte degli elettori essendo di sinistra non ha votato per te ma per i 5 stelle, tu non li devi insultare", ha aggiunto.