Bonafede: trovato l'accordo, prescrizione nel ddl anticorruzione

Roma, (askanews) - "Abbiamo trovato l'accordo, la norma sulla prescrizione resta nel ddl anticorruzione e andrà in aula la prossima settimana".

Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, uscendo dal vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

"L'approvazione di questa norma è il primo passo di una riforma epocale sul processo penale - ha aggiunto - siamo tutti d'accordo nel governo sul fatto che i cittadini hanno bisogno di un processo breve, con tempi veloci e certi. Per questo è il primo passo di una riforma del processo penale, che sarà un processo breve e entrerà in vigore entro il prossimo anno. Quindi la norma sulla prescrizione, approvata adesso, nel ddl anticorruzione, entrerà in vigore insieme alla riforma del processo penale".