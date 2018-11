La 'nduja è la regina del World Travel Market di Londra

Roma, (askanews) - A Londra va in scena l'edizione 2018 del World Travel Market, tra i principali eventi internazionali dell'industria turistica. E la 'nduja calabrese è la regina dei prodotti d'eccellenza dell'enogastronomia made in Italy, come ha spiegato lo chef Francesco Mazzei:

"La 'nduja, come il bergamotto, e la liquirizia, come tutti i prodotti calabresi sono i miei cavalli di battaglia. È stato abbastanza facile convincere gli inglesi perché sono prodotti di altissima qualità e si vendono benissimo. È normale che uno chef li usi in maniera particolare e crei quell'interesse verso il prodotto che lo fa commercializzare e vendere molto meglio".

Il presidente dell'Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) Giovanni Bastianelli ha sottolineato l'importanza della presenza italiana alla manifestazione. Un mix tra arte, cultura, enogastronomia, tra tradizioni e sapori.

"Stiamo cercando di puntare su quello che i turisti apprezzano dell'Italia, cioè lo stile di vita italiano, una vicinanza alla natura, la sostenibilità delle nostre destinazioni turistiche. Al centro c'è il cibo, i prodotti della terra, i legami col territorio, il racconto. Dobbiamo essere bravi a raccontare quello che si può trovare in Italia. Questa è una fiera importante, abbiamo più di 16 regioni".