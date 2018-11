Scuola, Serafini (Snals): aprire subito stagione contrattuale

Roma, (askanews) - "Le priorità sono veramente tante. Innanzitutto vogliamo che questo Governo s'impegni per un'azione di riqualificazione della funzione docente di tutto il comparto: dell'istruzione dell'università, dell'Afam e della ricerca. E' un impegno che chiediamo perché è un momento difficile quello che stiamo attraversando e si nota che in passato c'è stata poca attenzione".

A spiegarlo è stata Elvira Serafini, segretario generale dello Snals che questa mattina ha aperto i lavori del convegno nazionale dedicato alle prospettive su istruzione e ricerca, fissando le priorità del governo sul tema della formazione.

"Chiediamo inoltre che ci sia la riapertura del contratto che è ormai in scadenza a fine anno - sottolinea - Un contratto che noi abbiamo fortemente contestato e lo abbiamo ritenuto un contratto che dava uno schiaffo alla categoria e che purtroppo abbiamo dovuto firmare per avere una rappresentatività ai tavoli. Il contratto è in scadenza e serve attenzione perché riparta la fase contrattuale che è importantissima perché riqualifica tutto il settore".