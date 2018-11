Dermatite atopica, disponibile nuovo farmaco per cura casi gravi

Milano (askanews) - Prurito intenso, al punto da impedire il sonno. È il sintomo principale della dermatite atopica, la più comune malattia infiammatoria della pelle, che colpisce tra il 5 e l'8 per cento della popolazione adulta, e che nelle forme più gravi è caratterizzata da lesioni della cute che possono coprire la maggior parte del corpo.

Una malattia, nelle forme più acute, invalidante. Ma per i pazienti oggi è disponibile la prima terapia biologica rimborsata dal Servizio sanitario nazionale per il trattamento della dermatite atopica grave dei soggetti adulti per i quali il trattamento con ciclosporina è controindicato, inefficace o non tollerato.

Lo spiega Giampiero Girolomoni, professore ordinario di Dermatologia dell'Università di Verona: "La dermatite atopica oggi si può curare. Esiste un nuovo farmaco, che si chiama Dupilumab, recentemente approvato dall'Aifa, il quale permette di curare le forme moderate e gravi della malattia in maniera molto efficace, insieme ad un ottimo profilo di sicurezza. È un farmaco - ha proseguito il professore - estremamente ben tollerato, non ha interazioni farmacologiche, non richiede monitoraggio degli esami di laboratorio, si somministra per via sottocutanea ogni quindici giorni e ha dimostrato in amplissimi studi clinici e in un'esperienza di almeno di due anni negli Stati Uniti e nei paesi del Nord Europa, che ha un'efficacia nella stragrande maggioranza dei pazienti".

Il Dupilumab è stato inserito nell'elenco dei farmaci innovativi dell'Agenzia italiana del farmaco. Ma quali sono i vantaggi terapeutici collegati al suo utilizzo? Risponde Antonio Costanzo, responsabile di Unità operativa di Dermatologia dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano: "Il valore aggiunto di Dupilumab è che riesce a controllare a lungo termine i segni e i sintomi della dermatite atopica. La dermatite atopica è una malattia caratterizzata da lesioni sulla pelle, che sono piuttosto pruriginose. C'è un prurito intenso che rende difficoltoso anche il sonno. Dupilumab riesce a controllare le lesioni cutanee e a controllare il prurito a lungo termine senza effetti collaterali".

Per l'Associazione italiana dermatite atopica, che rappresenta i pazienti, l'introduzione del nuovo farmaco rappresenta, "dopo 50 anni senza effettive novità nella cura, una vera rivoluzione" per le persone colpite dalla malattia.