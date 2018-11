Striscia la Notizia compie 30 anni: il meglio del popolare show

Milano, (askanews) - Quale occasione migliore per ricordare un programma che ha fatto la storia della televisione se non il 30esimo anniversario. La grande famiglia di Striscia la notizia si è data appuntamento per festeggiare il compleanno del programma di Antonio Ricci: era infatti la sera del 7 novembre 1988 quando, su Italia1, andò in onda la prima puntata del tg satirico.

Sotto un grande tendone da circo si sono ritrovati tutti gli inviati e i conduttori di questa stagione. E ne è nato un filmato che si richiama alle atmosfere di The Greatest Showman, il film-musical interpretato da Hugh Jackman nel ruolo di Phineas Taylor Barnum, fondatore del più famoso circo del mondo. Un grande sforzo organizzativo, ma anche un momento di follia e ironia (come nella migliore tradizione di Striscia) con Michelle Hunziker che si esibisce come trapezista, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti nel ruolo di domatori e tutti gli inviati impegnati in una gigantesca danza con le veline e il Gabibbo.