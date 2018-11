Usa 2018, addio al sogno di O'Rourke al Senato. Ma pensa a 2020

Austin, 7 nov. (askanews) - In Texas si è infranto il sogno del democratico Beto O'Rourke, sconfitto al Senato nelle elezioni di MidTerm dal repubblicano Ted Cruz. Nella roccaforte dei repubblicani, la stella nascente dei dem sembrava inizialmente potercela fare: le prime proiezioni della Cnn, lo davano al 58,5%, anche se la sfida era delle più difficili.

Non sono bastati gli appelli di tante celebrity che fino alla fine hanno fatto il tifo per lui invitando la gente ad andare a votare anche all'ultimo minuto: una su tutte Beyoncé che a poche ore dalla chiusura dei seggi, in un post su Instagram, mostrando un cappellino con la scritta "Beto for Senate" ha scritto: "Sono grata a chiunque prima di me ha lottato con tanta determinazione per darci il diritto di avere voce in capitolo".

Alla fine, il repubblicano Cruz sostenuto da Trump ha avuto la meglio e O'Rourke si è congratulato con lui:

"Sono ispirato e fiducioso come mai prima nella mia vita, la sconfitta di oggi non cambia nulla e non sminuisce il mio modo di pensare e agire per il Texas e il Paese".

Una dichiarazione, quella del 46enne, tre volte deputato ed ex musicista punk,che potrebbe confermare l'intenzione di puntare alto: fino alle primarie democratiche per la Casa Bianca nel 2020. A suo sostegno, oltre a tanti giovani democratici ci sono moltissime star e celebrità come LeBron James.