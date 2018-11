Midterm, in Texas la sfida tra Beto O'Rourke e Ted Cruz

El Paso, (askanews) - "Con l'energia negativa che emanano Washington e il suo presidente, è fantastico vedere qualcuno come Beto": ad affrmarlo un elettore del Texas, a proposito del candidato democratico Beto O'Rourke, che secondo i sondaggi realizzati prima delle elezioni di Midterm, sarebbe indietro di 6,5 punti sul candidato repubblicano Ted Cruz.

"Sentivo che c'è bisogno di un cambiamento e sentivo che le mie idee e i miei sentimenti erano più orientati verso Beto O'Rourke in questo momento", dice Ricardo Isaias, residente a El Paso.

"Questa elezione cambierà il Senato e i seggi alla Camera, quindi se possiamo ottenere una partecipazione democratica, possiamo aiutare a rovesciare alcune cose che Donald Trump dice e fa", aggiunge Joseph Nowman, altro residente di El Paso.

"Con tutti i problemi attraverso il paese e l'energia negativa che emanano Washington e il suo presidente, è fantastico vedere qualcuno come Beto che ha una energia positiva, un grande entusiasmo e un grande messaggio positivo", sottolinea Carlos Gallinar, anche lui di El Paso.

I primi eseggi per le elzioni americane di Midterm hanno aperto sulla coste orientale degli Stati uniti. Dalle sei ora locale, le 12 in Italia, è stato possibile votare negli Stati di Connecticut, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York, Virginia, oltre che in Kentucky, nel centro del Paese. A seguire hanno aperto i seggi negli altri stati sui tre fusi orari degli Stati Uniti.

In palio ci sono 435 seggi della Camera, un terzo, 35, di quelli del Senato, e 36 poltrone di governatore, nella prima occasione di voto per gli americani dopo l'elezione di Donald Trump alla presidenza nel 2016. I democratici sono favoriti per riconquistare la maggioranza della Camera, mentre i repubblicani dovrebbero conservare o addirittura aumentare la ristretta maggioranza al Senato dove ora sono 51 contro 49 democratici. Ma l'incertezza è enorme e alcuni duelli decisivi sono dati ancora serratissimi nei sondaggi.