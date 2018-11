Federica Brignone, la sciatrice contro la plastica nei mari

Milano, (askanews) - Con gli sci, ma sott'acqua, per sensibilizzare il grande pubblico sull'inquinamento dei mari. E per i più piccoli, la mascotte animata che spiega i danni provocati dagli otto milioni di tonnellate di plastica che ogni anno l'uomo riversa negli oceani. Federica Brignone, campionessa di sci e atleta di punta della nazionale italiana, è la protagonista della campagna "Traiettorie liquide" voluta da Banca Generali.

Il progetto è nato lo scorso anno. Federica Brignone in tenuta da gara con scarponi, casco, sci e bastoni, si è immersa nelle acque di Lipari per prestarsi agli scatti del fotografo Giuseppe La Spada. Ora la seconda fase, e ce la racconta la stessa sciatrice azzurra.

"Quest'anno il progetto è andato avanti, abbiamo fatto un nuovo episodio. Abbiamo voluto rendere l'idea di come si sentono i pesci in acqua quando si trovano nella plastica. Soffocano. E io sono immersa nell'acqua con la plastica e veramente non riuscivo a muovermi, a respirare, Rischiavo di affogare. Ed è quello che provano loro. Abbiamo voluto - ha spiegato la sciatrice - dare un messaggio forte. In più, per arrivare ai nostri bambini, che sono il futuro del nostro Pianeta, abbiamo fatto una mascotte blue, una delfina carinissima, molto simpatica e che cercherà di aiutare i bambini a capire e a condividere questa idea".

Federica Brignone, poi, è anche testimonial nella coppa del mondo di Sci per Banca Generali e ha rinnovato il rapporto con l'Istituto fino al 2020.

Michele Seghizzi, direttore marketing e relazioni esterne di Banca Generali: "Ci avviamo verso il decimo anno assieme a Federica, che ormai è parte del marchio stesso Banca Generali. Abbiamo iniziato che era una ragazzina, nel 2010, e anche la banca aveva dimensioni molto più piccole rispetto a quelle attuali. E poi - ha aggiunto - c'è stata una crescita. Lei è diventata un punto di riferimento nello sci e noi nel private banking. Adesso c'è la fase della crescita e della maturità, in cui c'è responsabilità sociale al centro delle attenzioni non solo della banca ma anche nella sensibilità di Federica. Con questo progetto "Traiettorie liquide", che punta a sensibilizzare sul rischio dell'inquinamento delle acque e degli oceani, e per questo abbiamo deciso di starle vicino in una campagna che porterà queste straordinarie foto in giro nelle nostre filiali di tutta Italia".