"La via della seta", l'Orchestra di Xi'an in tour in Italia

Roma, (askanews) - La Xi'an Symphony Orchestra (XSO) con il suo tour dal titolo evocativo "Via della Seta" sarà in Italia nel mese di novembre 2018, con due concerti a Roma (il 22 novembre alla Sala Santa Cecilia dell Auditorium Parco della Musica) e a Milano (il 24 novembre al Teatro dal Verme).

Xi'an, la città del famoso Esercito di Terracotta, è stata l'origine della Via della Seta che nell'antichità collegava l'Impero Cinese e l'Impero Romano e che portava attraverso itinerari terrestri, marittimi e fluviali fino al mondo occidentale, alla città di Roma: due città, punto di partenza e di arrivo della Via della Seta, e tra le quattro città più antiche del mondo. La Via della Seta attuale è un progetto importante che vuole diventare il simbolo di una nuova era di scambi culturali tra Cina e Occidente. Il tour italiano della Xi'an Symphony Orchestra fa parte di questo progetto che ha il fine di portare il fascino unico della musica contemporanea cinese a un pubblico occidentale.

La XSO è formata da giovani musicisti e musiciste (età media 25 anni) provenienti dai conservatori cinesi più accreditati ma con importanti esperienze formative all'estero in famose università inglesi e tedesche come il Royal Northern College of Music di Manchester, l'Università del Galles, il "Carl Maria von Weber" College of Music di Dresda, l'Università "Franz List" di Weimar e l'Università di Amburgo.

Per la prima volta in Italia, la Xi'an Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Donato Renzetti, uno dei direttori italiani più famosi e riconosciuti a livello internazionale che conduce spesso al Met, al Covent Garden Opera e in altri teatri importanti, con due ospiti del calibro di Lan Weiwei, la famosa suonatrice di pipa, e di Yang Yi, noto musicista popolare cinese, presenterà al pubblico italiano un programma che accosta un repertorio occidentale alla musica tradizionale e contemporanea cinese, per un esperienza unica.

Lan Weiwei, che si è esibita in tutto il mondo e si dedica da molti anni a suonare e promuovere la musica contemporanea cinese, in quest occasione suonerà Il Concerto per Pipa del famoso compositore e direttore cinese Tan Dun.

Yang Yi reciterà il poema Guo Xiang Ji Si (Passa Accanto al Tempio Xiang Ji) di Wang Wei della dinastia Tang, mentre l'orchestra eseguirà i brani Ballata, Danza e Fantasia dal concerto per violoncello della compositrice contemporanea cinese Chen Yi.

L'orchestra suonerà anche brani famosi della musica classica occidentale come l Ouverture de La gazza ladra di Rossini e la Sinfonia n.5 di Ciajkovskij.