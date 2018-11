Crozza sul dissesto idrogeologico: cos'ha da ridere Salvini?

Milano (askanews) - La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al dissesto idrogeologico: "Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il dissesto idrogeologico. Ma allora il condono degli abusi di Ischia che cos'è? Lo so che non porta voti, ma bisogna scegliere." L'artista genovese ha poi aggiunto: "L'atto più concreto del Governo dopo il disastro nelle Dolomiti è stato un selfie di Salvini sorridente con la tuta della Protezione Civile. Ma cosa avrà da ridere? Il Paese è sott'acqua, l'Europa lo odia, il rapporto con i 5 stelle è a pezzi e l'ha pure mollato la ragazza ma cosa ridi?". Le immagini di Raiplay.it