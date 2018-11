Elezioni Usa, Trump: "Continuiamo a rendere grande l'America"

Milano (askanews) - Ultime battute della campagna elettorale americana prima del voto con cui gli americani decideranno se continuare a sostenere le politiche di Trump su immigrazione, sanità e sicurezza oppure dare una svolta riaffidando il timone del Congresso ai democratici.

Il presidente ha scelto il Missouri per lanciare il suo ultimo appello al voto repubblicano. "Make america great again, rendiamo l'America di nuovo grande, è il miglior slogan di tutti i tempi. Ma non possiamo usarlo per la seconda volta. Il nostro slogan ora è continuiamo a renderla grande" ha detto invitando a votare il candidato Josh Hawley. "Se volete lavoro e volete sicurezza avete una sola scelta", ha concluso.