Pakistan, marito di Asia Bibi: Italia ci aiuti a lasciare Paese

Milano (askanews) - Il marito di Asia Bibi, la donna cristiana assolta dopo un lungo processo in Pakistan dall'accusa di blasfemia, ha lanciato un appello al governo italiano perchè aiuti la sua famiglia a lasciare il Paese.

"Chiedo al governo italiano che ci aiuti a uscire dal Pakistan perchè siamo in pericolo - ha detto Ashiq Masih in un colloquio telefonico con la Fondazione pontificia 'Aiuto alla Chiesa che Soffre' - in questo momento siamo estremamente preoccupati perchè la nostra vita è in pericolo e abbiamo difficoltà anche a trovare da mangiare".

Asia BiBi intanto resta ancora in carcere in attesa della registrazione della sentenza di assoluzione mentre il suo avvocato difensore, Saif ul-Malook, ha già lasciato il Pakistan.