Londra, una lunga catena umana contro la Brexit

Roma, (askanews) - Una lunghissima catena umana, da Parliament Square fino al numero 10 di Downing Street, a Londra, contro la Brexit.

E' stata organizzata da the3million, che rappresenta milioni di residenti europei in Gran Bretagna, British in Europe, che difende i diritti dei britannici in Europa e altre organizzazioni che hanno preparato una lettera aperta ai negoziatori di Brexit in cui si chiede che i diritti di cittadinanza siano protetti e garantiti indipendentemente dall'esito dei negoziati.