Massimo Lopez e Tullio Solenghi ancora insieme dopo 15 anni

Milano, 5 nov. (askanews) - Una tavolozza di molti colori, tante scene e quadri diversi senza un filo conduttore se non quello di divertire e divertirsi: Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco come due vecchi amici in uno Show di cui sono interpreti ed autori.

"Ci ha spinto il fatto che dopo 15 anni, passati ognuno per conto suo dopo il successo precedente di "La strana coppia", c'era nell'aria l'idea di tornare insieme".

"Tecnicamente a un certo punto ho detto a Tullio: vieni a casa sul mio divano dove col trio abbiamo scritto un po' tutto e l'idea di risedersi su quel divano per scrivere di nuovo qualcosa è stata emozionante, ma è emozionante ritrovarsi sul palco anche se noi siamo sempre insieme perchè viviamo nello stesso condominio per cui ci vediamo tutti i giorni... Dalla riunione di condominio alla scena cominciando a scrivere con molta fluidità, è come quando hai fame che diventi ingordo e comincia a mangiare voracemente la stessa cosa è capitata col la voglia di esprimersi sul palco".

Complicità e amicizia li legano da più di 30 e ora tornano con la consapevolezza di non dover dimostrare nulla, anche se si sente il vuoto lasciato da Anna Marchesini.

"Le abbiamo riservato un ricordo in un momento verso la seconda metà dello spettacolo in cui le dedichiamo qualcosa di non banale e non retorico e l'applauso che ne scaturisce da parte del pubblico sembrerebbe non finire mai".

Uno show a tutto tondo, una carrellata di personaggi, voci, imitazioni, sketch, improvvisazioni ed interazioni col pubblico, la novità sono le performance musicali insieme alla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio.

"C'è molto spazio per la musica, sia singolarmente che in coppia ci sono momenti musicali molto belli e divertenti".

In scena fino all'11 novembre al teatro Manzoni di Milano e poi in tutta Italia per 120 repliche che promettono di fare sorridere e divertire.