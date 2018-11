Torna La tv delle ragazze, Dandini con nuove leve e tanta ironia

Roma (askanews) - Serena Dandini torna su Rai 3 con le autrici e le attrici con cui trent'anni fa creò il primo, rivoluzionario, programma comico tutto al femminile, e in "La tv delle ragazze - Gli Stati generali 1988-2018" è pronta a lanciare nuove leve. Da giovedì 8 novembre in prima serata andranno in onda quattro puntate con monologhi inediti, interviste, tutorial web utili al tempo del #metoo come quello per far capire agli uomini la differenza tra corteggiamento e molestie, ma anche finti spot pubblicitari e imitazioni, fra cui quelle di Sabina Guzzanti nella doppia veste di Marco Travaglio e Maria Elena Boschi che balla in tv.

"Se non ce lo ricordava la Rai io neanche me lo ricordavo, anzi forse l'avevo rimosso che erano passati 30 anni e m'è preso un colpo quando me l'hanno detto. - ha detto la conduttrice - Il programma sarà totalmente nuovo, inedito, partiamo da questo spunto da quest'anniversario per divertirci e fare delle cose totalmente nuove". Per Dandini molte cose però sono invariate dopo 30 anni: "La scapigliatezza, quel pizzico di follia, quel desiderio di prendersi in giro, l'autoironia oltra all'ironia, che è un tema fondamentale per le donne".

Il programma scritto da Dandini con Valentina Amurri e Linda Brunetta riporterà in tv le protagoniste di quell'eccezionale stagione, fra cui Angela Finocchiaro, Carla Signoris, Francesca Reggiani, Cinzia Leone, mentre fra i nuovi volti della comicità ci saranno Martina Dell'Ombra, le Sbratz, Michela Giraud e Cristina Chinaglia. "La cosa divertente è che alcune ragazze non erano neanche nate quindi gli abbiamo fatto noi vedere delle cose e dicevano 'ma no, non è possibile', tipo le pubblicità di Angela. 'Non è possibile, 30 anni fa', che da una parte è bello da una parte è anche un po' inquietante perché se ancora fanno ridere c'è qualcosa che non va nella vita delle donne, e questo anche cercheremo un po' di esplorarlo. Io farò anche delle interviste a delle donne valorose dentro il bailamme della comicità.. Fare un po' il punto: chi eravamo ma soprattutto dove andiamo. Questo vorremmo saperlo".