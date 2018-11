Conte: su prescrizione manteniamo punto, stasera vertice

Algeri (askanews) - Sulla prescrizione il nodo lo "scioglieremo nelle prossime ore: è un tema sacrosanto perché il nostro processo penale attraverso la prescrizione conosce la denegata giustizia. Una pronuncia di prescrizione per me equivale a denegata giustizia. Negli anni si è fatto un grande abuso di questo istituto e i successivi interventi ne hanno distorto la vocazione originaria. La riforma è nel contratto, manterremo il punto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ad Algeri in conferenza stampa.

"Consentitemi di rientrare a Roma - ha aggiunto - di chiamare a raccolta Bonafede e gli altri ministri competenti per un ultimo vertice per vedere quale è lo strumento migliore per portare a casa un risultato che è nel contratto di governo. Anche la Lega ha dichiarato di essere disponibile a rivedere".