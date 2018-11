Migliaia alla maratona di New York, c'è anche Gianni Morandi

Roma, (askanews) - Circa 50mila persone hanno partecipato all'annuale maratona di New York che ha raggiunto l'edizione n.48. Una festa per tutta la città, una lunga corsa attraverso i quartieri e le vie principali della Grande Mela, da Brooklyn a Central Park, in una bella giornata di sole.

A vincere è stato l'etiope Lelisa Desisa che in 2 ore 6 minuti e 26 secondi ha sconfitto di pochissimo un altro etiope, Shura Kitata. Tra le donne la più veloce è stata la keniana Mary Keitany che ha trionfato a New York per la quarta volta.

Non solo atleti veri e runners professionisti, tante le persone comuni che hanno preso parte alla corsa e molte le celebrities americane come Genesis Suero, Miss New York Usa 2018, l'ex casalinga disperata Teri Hatcher che ha corso per Save the Children e diversi chef, modelle e personaggi tv.

Tantissimi anche gli italiani che ogni anno volano a New York per la maratona. Quest'anno c'era anche Gianni Morandi, che ha condiviso la sua esperienza sui social. Dopo 20 anni ha voluto ritentare l'impresa ed è riuscito a concludere la corsa e a conquistare una medaglia.