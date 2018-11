L'impresa di Ross Edgley, a nuoto circumnaviga la Gran Bretagna

Roma, (askanews) - Ha nuotato per 157 giorni schivando squali, meduse e navi cargo. Ma alla fine Ross Edgley è riuscito nell'impresa, diventando il primo ad aver circumnavigato a nuoto la Gran Bretagna coprendo un totale di 2.882 chilometri. Edgley è partito dal porto di Margate, nel Sudest dell'Inghilterra, il primo giugno, e ha tagliato il traguardo dopo cinque mesi nella stessa località, dopo aver nuotato in senso orario.

"In tanti mi dicevano che non era possibile", ha dichiarato al suo arrivo, "le correnti sono troppo forti, l'acqua è troppo fredda"....

Invece ci è riuscito e non si aspettava la bella accoglienza al suo arrivo. "Ho passato 157 giorni in mare a fissare il fondale, non credevo che venisse qualcuno, pensavo di essere solo io, mio padre, mia madre e una pizza, e sarebbe andata bene lo stesso, io adoro la pizza"!

La sua sfida, sponsorizzata da Red Bull, è stata documentata in un videoblog. Il 33enne ha nuotato anche 12 ore al giorno, compresa la notte, sfidando maree e correnti gelide e riposandosi ogni tanto su un catamarano che lo accompagnava. Nella prima settimana in mare, ha raccontato, ha attraversato lo Stretto di Dover, dopo 20 giorni ha cominciato a imbattersi nelle meduse e ad agosto, quando ha raggiunto la Scozia, ha dovuto vedersela faccia a faccia con uno squalo.