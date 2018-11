Vigilia di Champions a Napoli, Il Psg scende in campo

Napoli (askanews) - Vigilia di Champions League a Napoli. Domani scendono in campo il Napoli di Carlo Ancelotti e il Paris Saint Germain. Le stelle del club francese si sono allenate sotto un bel sole, da Cavani a Mbappé e Verratti, quest'ultimo sorridente nonostante il fermo dei giorni scorsi per guida in stato di ebbrezza. All'andata le due squadre hanno pareggiato 1 a 1.